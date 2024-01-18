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В МИД Британии заявили, что США вложились в уничтожение половины вооружения России

Глава МИД Британии Кэмерон заявил, что США помогли уничтожить 50% вооружения РФ

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Alberto Pezzali/AP

Соединенные Штаты потратили одну десятую часть своего оборонного бюджета, чтобы поспособствовать уничтожению половины вооружения России. Об этом на украинском завтраке в Давосе заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, его цитирует украинское издание «Страна.ua»

«Американским коллегам я уже говорил: вы потратили 10% оборонного бюджета, что позволило уничтожить 50% российского вооружения без ни одной утраченной американской жизни. Это просто отличный результат», — заявил Кэмерон.

В мае 2023 года американский сенатор Линдси Грэм во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал уничтожение российских солдат на Украине «самой удачной» тратой денег США. До этого Грэм предложил Вашингтону сбивать любой российский военный самолет, приближающийся к американским объектам над международными водами.

Слова сенатора об уничтожении россиян даже в самих США восприняли крайне неоднозначно. Так, бизнесмен Илон Маск назвал заявление Грэма безумным и жестоким.

Ранее Дэвид Кэмерон назвал украинский конфликт вызовом поколению.

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