Раскрыты причины отказа Китая вести переговоры с Украиной

Власти Китая не видят смысла в переговорах с украинской стороной, так как в сложившихся обстоятельствах достичь ощутимых результатов не получится, считает востоковед, профессор Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин. При этом Пекин стремится поддерживать связь, в том числе торговые отношения с Украиной и выступает за мирное урегулирование конфликта, напомнил он в беседе с НСН.

Пекин неоднократно заявлял о готовности участвовать в достижении мира на Украине. Однако встреч на высоком уровне между государствами не проводилось давно, признал востоковед.

«Видимо, в Пекине считают, что в настоящее время это нецелесообразно. Наверное, там считают, что сейчас нельзя достичь каких-то результатов», — пояснил он.

Мнение о том, что КНР отказывается от переговоров из-за договоренности с Россией, эксперт отверг, заявив, что Россия не может управлять внешней политикой Китая.

«Это великая держава, она сама решает, с кем ей встречаться, а с кем нет», – заявил Лукин.

Напомним, в октябре 2023 года Китай отказался участвовать во встрече, посвященной вопросам реализации украинской «формулы мира», которая проходила на Мальте. Позднее Пекин отклонил просьбу Киева о встрече украинского лидера Владимира Зеленского и премьера КНР Ли Цяна на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Сам Зеленский после этого заявил, что встречаться с Ля Цяном не планировал, так как это не соответствует его уровню.

Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее рассказал, в какой стадии находятся отношения России и Китая.