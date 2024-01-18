Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров назвал катастрофой вседозволенность Украины

Лавров: Киеву все дозволено, ему даже позволяют пытать американцев в тюрьме

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Украина чувствует вседозволенность во всем, даже в пытках граждан США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.

»Киеву все дозволено. Это вседозволенность во всем, что он делает... Ему даже можно американцев в тюрьме мучить и пытать. И все набрали в рот воды», — сказал Лавров, отметив, что американцы обычно суетятся, когда их граждане попадают в тюрьму в других странах, но в этом случае они даже «мизинцем не пошевелили».

Также глава МИД назвал вседозволенность путем к катастрофе.

17 января официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что число граждан России, находящихся «в застенках киевского режима», ужасающее.

13 января Захарова выразила мнение, что власти США располагали всеми возможностями для освобождения из украинской тюрьмы американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, но они этого не сделали.

Ранее Лавров продемонстрировал «методичку» ЕС по поведению с российскими дипломатами.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами