Украина чувствует вседозволенность во всем, даже в пытках граждан США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.

»Киеву все дозволено. Это вседозволенность во всем, что он делает... Ему даже можно американцев в тюрьме мучить и пытать. И все набрали в рот воды», — сказал Лавров, отметив, что американцы обычно суетятся, когда их граждане попадают в тюрьму в других странах, но в этом случае они даже «мизинцем не пошевелили».

Также глава МИД назвал вседозволенность путем к катастрофе.

17 января официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что число граждан России, находящихся «в застенках киевского режима», ужасающее.

13 января Захарова выразила мнение, что власти США располагали всеми возможностями для освобождения из украинской тюрьмы американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, но они этого не сделали.

Ранее Лавров продемонстрировал «методичку» ЕС по поведению с российскими дипломатами.