Здоровьем Трампа обеспокоились из-за странных пятен на руке

Пятна на руке кандидата в президенты США Дональда Трампа, которые были замечены во время его встречи со сторонниками, породили слухи о проблемах со здоровьем. На это обратил внимание Telegram-канал Bild на русском.

«Накануне во время приветствия сторонников Дональд Трамп помахал им рукой. На ладони экс-президента США оказались видны красные пятна», — говорится в публикации.

Так, бывший советник президента Билла Клинтона Джеймс Карвилл считает, что «они выглядят как сифилис». В соцсетях предполагают, что Трамп мог обжечься утюгом или это след от свежих пончиков.

В то же время обозреватель Bild Герберт Бауэрнебель напоминает о других инцидентах, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем у экс-президента США.

Журналист вспоминает, что, когда Трамп нес «коробки с пиццей пожарным в штате Айова, он заметно волочил правую ногу». В другой раз в штате Айова после мероприятий предвыборной кампании «он выглядел крайне утомленным и шел неуверенно». Также указывается на возросшее число ошибок в речи и заметную потерю веса.

До этого бывший американский президент Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир заявил, что Соединенными Штатами правят дураки.

Ранее опрос показал, что американцы сомневаются в умственных способностях и здоровье Байдена.