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Министр обороны Украины Умеров «по соображениям безопасности» отменил визит во Францию

Глава минобороны Украины Умеров «по соображениям безопасности» не поехал в Париж

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров «по соображениям безопасности» отменил свой визит во Францию. Об этом, ссылаясь на французское военное ведомство, сообщает Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, Умеров отменил запланированный на 18 января визит во Францию «по соображениям безопасности».

Ранее было известно, что Умеров и министр обороны Франции Себастьян Лекорню должны были встретиться в Париже и дать старт конференции по запуску «Артиллерийской коалиции», являющейся одной из рабочих групп контактной группы по обороне Украины (UDCG). Кроме того, министры должны были посетить французские промышленные предприятия.

В связи с отменой визита глава министерства обороны Украины запустит «Артиллерийскую конференцию» с помощью видеосвязи.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого они обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения и потребности украинской армии.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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