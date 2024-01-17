Немецкий эксперт назвал причину протеста против АдГ в Германии

Экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт в интервью газете «Взгляд» прокомментировал прошедшие в ФРГ демонстрации против оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). По его мнению, к организации митингов может быть причастен канцлер Олаф Шольц, чтобы отвлечь внимание граждан от экономического кризиса и забастовок.

«Сейчас лишь АдГ способна громогласно выступать против беспорядка, учрежденного канцлером. Его политика довела страну до ужасающего спада в экономике. Во многих городах гремят забастовки фермеров и рабочих. Разумеется, Шольцу хочется подавить народные волнения», — отметил Гердт.

Он также подчеркнул, что недоброжелатели АдГ могут собрать сколь угодно много митингующих, однако они не смогут изменить главного: простой рабочий, возвращаясь с демонстрации, будет заглядывать в пустой кошелек, и рано или поздно поймет, кто истинный виновник кризиса в стране.

В городах Германии, в том числе в Берлине и Потсдаме, 14 января прошли акции протеста против партии АдГ, на которых собрались около 10 тысяч человек, среди них были канцлер страны Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.

10 января издание Correctiv обнародовало расследование, в котором утверждалось, что в ноябре минувшего года высокопоставленные члены АдГ встречались со сторонниками неонацистских взглядов, в том числе с юристами, политиками, предпринимателями и врачами. Участники встречи рассматривали возможность выслать из Германии миллионы человек: просителей убежища, иностранцев с видом на жительство и «неассимилированных граждан».

Ранее в ФРГ обвинили АдГ в желании «превратить» Германию в Россию.