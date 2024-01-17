В Киеве призвали США сохранять фокус на конфликте Украины с Россией

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Вашингтон сохранять фокус на мировых проблемах, в том числе конфликте Украины с Россией. Его слова передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что США важны для глобальной стабильности.

«Америка должна оставаться сфокусированной на мировых проблемах, и Украина — одна из них», — сказал Кулеба.

Украинского министра иностранных дел также беспокоит первый день после выборов президента в Соединенных Штатах.

Он указал на важность того, чтобы политическая система США была сфокусирована и не застряла во внутренних конфликтах. Кулеба считает, что Соединенным Штатам не нужно растрачивать ресурсы на решение проблем в политике. При этом он отметил, что независимо от выбора Вашингтона, Украина будет работать с такой реальностью.

До этого сообщалось, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на полях Всемирного экономического форума в Давосе намерен передать президенту Украины Владимиру Зеленскому желание Вашингтона о том, чтобы Киев перешел к обороне.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.