Захарова удивилась требованию Британии о рассмотрении дела Скрипалей на Совбезе ООН

Требование Великобритании о сохранении в повестке дня заседания Совета безопасности ООН пункта о «деле Скрипалей» вызывает в России недоумение. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Данный шаг англичан вызывает недоумение, поскольку именно британская сторона на протяжении уже почти шести лет уклоняется от предметного диалога с нами для выяснения всех обстоятельств случившегося», — сказала Захарова.

По ее словам, представители Великобритании даже не представили РФ образцы веществ, «идентифицированных как некий «Новичок».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества А234 («Новичок»). Лондон выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил российские власти в причастности к отравлению.

Врачам удалось вылечить Скрипалей, однако власти признали случайной жертвой применения «Новичка» 44-летнюю Дон Стерджес, которая не выжила в окружной больнице Солсбери.

Ранее в МИД заявили о подготовке Киевом провокации с химоружием.