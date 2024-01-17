Пакистан осудил нарушение Ираном воздушного пространства

Министерство иностранных дел Пакистана осудило нарушение Ираном пакистанского воздушного пространства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении указано, что большую озабоченность вызывает тот факт, что этот удар был произведен несмотря на существование между странами нескольких каналов коммуникации.

В МИД подчеркнули, что Пакистан всегда называл терроризм общей угрозой для всех стран региона и требует скоординированных действий. В документе сказано, что такие односторонние действия не соответствуют добрососедским отношениям и могут значительно подорвать двустороннее доверие.

16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по главной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Это первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

Накануне сообщалось, что министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдула Мохсена для консультаций после ракетных ударов Ирана по объектам на территории страны.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.