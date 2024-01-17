Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пакистан осудил нарушение Ираном воздушного пространства

МИД Пакистана осудил нарушение Ираном пакистанского воздушного пространства

close
100%
Morteza Nikoubazl/Reuters

Министерство иностранных дел Пакистана осудило нарушение Ираном пакистанского воздушного пространства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении указано, что большую озабоченность вызывает тот факт, что этот удар был произведен несмотря на существование между странами нескольких каналов коммуникации.

В МИД подчеркнули, что Пакистан всегда называл терроризм общей угрозой для всех стран региона и требует скоординированных действий. В документе сказано, что такие односторонние действия не соответствуют добрососедским отношениям и могут значительно подорвать двустороннее доверие.

16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по главной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Это первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

Накануне сообщалось, что министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдула Мохсена для консультаций после ракетных ударов Ирана по объектам на территории страны.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами