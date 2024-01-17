В США заявили, что в военном кабинете Израиля возникают разногласия

Разногласия в военном кабинете Израиля могут привести к подрыву военной стратегии страны в секторе Газа на решающем этапе конфликта. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

В статье говорится, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и бывший глава израильской армии Бенни Ганц публично расходятся во взглядах на два вопроса: следует ли Израилю вести переговоры, чтобы положить конец конфликту и освободить заложников, и кто должен управлять сектором Газа после окончания войны.

Противоречия в руководстве Израиля обострились из-за давления Вашингтона, требующего не допускать пострадавших среди мирного населения, а также из-за того, что власти не смогли вернуть всех заложников, подчеркивает WSJ.

Издание отмечает, что бывший глава армии выступает за переговоры с ХАМАС ради возвращения около 130 заложников, в то время как премьер-министр и глава минобороны считают, что только военное давление вынудит группировку пойти на уступки.

В статье также говорится, что Израиль заявил, что ликвидировал тысячи боевиков ХАМАС и лишил группировку возможности атаковать, при этом страна пока не смогла добиться первоначальной цели, а именно полного уничтожения ХАМАС.

16 января Израиль разрешил ввезти медпомощь в Газу взамен на лекарства заложникам.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.