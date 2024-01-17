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Посол РФ в Лондоне оценил возможность военного конфликта между Россией и Британией

Посол Келин не считает возможным вооруженный конфликт между Россией и Британией

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что не видит причин для начала военного конфликта между РФ и Великобританией. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналиста британской радиостанции LBC, передает РИА Новости.

«Я не вижу ни единого шанса на конфликт», — сказал Келин, отметив, что между Москвой и Лондоном есть политическое противостояние.

При этом глава российской дипмиссии подчеркнул, что в военном плане он не верит, «что что-то может произойти».

15 января минобороны Великобритании сообщало, что направит около 20 тысяч военных для участия в учениях НАТО по сдерживанию РФ под названием Steadfast Defender 24, которые пройдут в первой половине 2024 года.

12 января сообщалось, что в тексте соглашения по гарантиям безопасности между Великобританией и Украиной нет положений о непосредственном участии Лондона в конфликте с Россией или размещении на территории Украины ее войск.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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