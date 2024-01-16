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Генсек НАТО оценил действия Китая

Столтенберг: НАТО останется региональным альянсом и не будет расширяться на Азию

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Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс останется региональным и не будет расширяться на Азию, но должен реагировать на происходящее в этом регионе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, НАТО является трансатлантическим альянсом, поэтому он останется региональным. При этом Столтенберг подчеркнул, что трансатлантическое пространство сталкивается с угрозами, а безопасность является глобальным вопросом. Как отметил генсек, то, что происходит в Азии, имеет значение в Европе, и наоборот.

Столтенберг заверил, что вопрос безопасности не про движение НАТО в сторону Азии, а про то, что Китай «подходит к дверям альянса все ближе».

До этого экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что цена потенциального военного конфликта на Тайване для мировой экономики может превысить $2 трлн. Он пояснил, что через Южно-Китайское море проходит более 60% мировой морской торговли и военный конфликт в этом регионе станет катастрофическим для мировой экономики.

В конце ноября президент Тайваня Цай Инвэнь. объяснила, почему Китай не вторгнется на остров в ближайшее время. По ее словам, этого не случится из-за наличия у Китая внутренних проблем и противодействия со стороны международного сообщества.

Ранее востоковед назвал сроки начала возможного конфликта между КНР и Тайванем.

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