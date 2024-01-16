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Немецкий политик дала совет Украине насчет мира с Россией

Вагенкнехт посоветовала Киеву пожертвовать территорией и НАТО для мира с Россией

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Alina Smutko/Reuters

Чтобы начать мирные переговоры с Россией, Украина должна пойти на уступки, считает немецкий политик Сара Вагенкнехт. Свое мнение она высказала в эфире телеканала Tagesschau.

По словам лидера оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт», Украина должна отказаться от перспективы вступления в НАТО. Также она не исключила, что стране придется пожертвовать территориями, которые уже заняли российские войска. Тем не менее она отметила, что для Киева и Запада позиция на переговорах сейчас хуже, чем два года назад.

Идея о том, что поставки оружия помогут улучшить переговорную позицию Украины, не подтвердилась, подчеркнула Вагенкнехт. Она уверена, что в результате таких поставок ситуация, наоборот, обострилась.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ЕС поставил Киеву лишь треть из ранее обещанных снарядов. По его словам, из обещанного миллиона снарядов ЕС поставил ВСУ лишь 300 тысяч боеприпасов. Данилов считает, что военная безопасность должна вернуться в приоритетную повестку дня стран ЕС, США и других государств.

Ранее в Евросоюзе рассказали о единственном варианте переговоров Украины и России.

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