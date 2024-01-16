В Литве рассказали, когда примут решение по украинским военнообязанным

Замминистра внутренних дел балтийской республики Виталиюс Дмитриевас заявил, что Вильнюс примет решение по украинским военнообязанным после официального обращения Киева. Об этом сообщает радиостанция LRT.

По словам чиновника, Литва анализирует ситуацию с находящимися в стране украинцами.

«Конкретные решения по этому вопросу могут быть приняты после официального обращения Украины», — добавил Дмитриевас.

До этого украинское издание «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) писало, что уклонисты при попытке незаконно покинуть страну начали пытаться пересечь государственную границу в зимних маскировочных костюмах.

Отмечается, что пограничникам удалось задержать двух уклонистов в белых маскхалатах в селе Топалы в Одесской области на границе с Молдавией. Авторы публикации добавили, что купить камуфлирующий костюм на украинских маркетплейсах можно менее чем за тысячу гривен ($25).

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.