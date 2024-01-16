Политолог: Вашингтон угодил в ловушку, которую создал сам

На фоне провала контрнаступления Украины и экономических проблем в США, американскому лидеру Джо Байдену понадобилась маленькая победоносная война, чтобы остаться у власти. Ей должна была стать операция Израиля в секторе Газа. Однако эти планы провалились, поскольку на Западе не смогли спрогнозировать, какое количество боеприпасов понадобится для этого конфликта. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил политический обозреватель Андрей Перла.

По его мнению, Вашингтон угодил в собственную ловушку: боеприпасы не бесконечные, и если поставляешь в Израиль все больше, для Украины неизбежно остается все меньше.

«Если ты наносишь удары по Йемену, если твои самолеты начинают летать над Ливаном, ты тратишь ресурсы, которые хотел бы потратить против русских. А у тебя больше нет боеприпасов. И эта ситуация ведет США к поражению. Для них есть два выхода. Один состоит в том, чтобы попытаться примириться. <...> А другой заключается в эскалации», — сказал Перла.

При этом чаще всего Вашингтон делает выбор в пользу эскалации, добавил политолог.

Согласно результатам опроса ABC и международной исследовательской компании Ipsos, лишь треть американцев одобряют действия главы государства Джо Байдена, что является рекордно низким показателем за его срок и самым низким за последние 15 лет.

Ранее сообщалось, что почти половина американцев ожидает беспорядков на выборах 2024.