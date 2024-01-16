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Финский политолог назвала ошеломляющей победу Трампа на кокусах в Айове

Финский политолог Линден назвала ошеломляющей победу Трампа на кокусах в Айове

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Brian Snyder/Reuters

Ошеломляющая победа Дональда Трампа на кокусах в Айове оправдала предварительные ожидания. Такую точку зрения высказала политолог Института внешней политики Мария Линден в беседе с газетой Helsingin Sanomat.

«Результат оказался таким, на который Трамп мог в лучшем случае надеяться. Вероятно, было бы еще большим сюрпризом, если бы он не добился его», — заявила Линден.

Политолог предположила, что Трамп, должно быть, «находился в отличном настроении и провел хороший день».

До этого Дональд Трамп разгромил своих конкурентов на кокусах Республиканской партии в штате Айова.

Согласно итогам голосования, Трамп набрал 51% голосов республиканцев, а его ближайшие соперники, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший глава Южной Каролины Никки Хейли, — 21,2% и 19,1% соответственно. Четвертый кандидат в президенты Вивек Рамасвами получил чуть больше 7% голосов и объявил, что выходит из предвыборной гонки и будет поддерживать Трампа.

Ранее политический аналитик и журналист Брит Хьюм заявил, что победа Дональда Трампа на кокусах в Айове с большим перевесом демонстрирует его «непреходящую привлекательность» среди избирателей.

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