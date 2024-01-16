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Рамасвами уклончиво ответил на вопрос о перспективах работы с Трампом

Рамасвами заявил, что сделает все для США, если его выберут вице-президентом

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Marco Bello/Reuters

Предприниматель и уже бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, заявил, что будет делать все для блага своей страны, если ему придется работать вместе с Дональдом Трампом в случае победы последнего на выборах. Слова политика приводит РИА Новости.

«Я буду делать то, что правильно для страны. Это мой ответ. Что правильно для страны», — сказал Рамасвами, ответив на вопрос, готов ли он стать вице-президентом.

Некоторое время назад стало известно, что по предварительным результатам голосования на первичных выборах в штате Айова от Республиканской партии бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди всех остальных кандидатов. Политик заявил, что испытывает гордость от этих результатов голосования.

Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис. Тройку лидеров замыкает бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Рамасвами, занявший четвертое место на первичных выборах в Айове, заявил в своем штабе в городе Де-Мойн, что снимается с выборов, поскольку не видит возможности победить.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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Выборы в США — 2024
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