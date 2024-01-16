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В Турции заявили, что Зеленский пожалеет о попытках сохранить власть

DikGAZETE: Зеленский пожалеет о попытке сохранить власть через боевые действия

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Ints Kalnins/Reuters

Журналист турецкого издания dikGAZETE Эрхан Алтыпармак высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский в будущем пожалеет о том, что пытался сохранить власть за счет продолжения конфликта в стране.

По мнению журналиста, Украину продолжают обманывать. Он отметил, что западные страны небольшой военной и финансовой помощью лишь пытаются убедить Украину, что они «не предадут».

«Только Владимир Зеленский продолжает играть в эти игры. Пытаясь сохранить свое кресло за счет незначительной поддержки Запада, он, возможно, в будущем заплатит высокую цену за свои мелкие расчеты», — пишет Алтыпармак.

Журналист считает, что Украина, скорее всего, не будет принята в НАТО, а на фронте украинские войска терпят очевидное поражение.

До этого экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина не может продолжать боевые действия, поскольку соседние государства объявили ей полную «блокаду», и это делает нереализуемой продвигаемую Зеленским «формулу мира».

15 января военный эксперт Андрей Пинчук выразил мнение, что нынешний президент Украины останется у власти в том случае, если ему удастся убедить Вашингтон не проводить «карусель со сменой марионеток».

Ранее Зеленский назвал залог победы Украины.

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