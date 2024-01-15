В Киеве уверены, что США не прекратят помощь Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил польскому журналу Uklad Sil, что США не перестанут помогать Киеву, кто бы ни стал там президентом.

«В конце концов вопрос заключается в том, что на кону на Украине стоит гораздо больше, чем сама Украина», — сказал Кулеба.

По словам дипломата, помощь Украине отвечает «лучшим стратегическим интересам Соединенных Штатов.

«Мы одержим верх независимо от того, к какой партии будет принадлежать следующий президент США», — отметил министр.

15 января в Белом доме сообщили о прекращении военной помощи Украине в ожидании решения конгресса о дальнейшем финансировании.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты выделили Украине пакет военной помощи на $250 млн, который стал последним в 2023 году.

Независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди – младший ранее выступил за прекращение финансирования Украины и одновременное ужесточение мер по обеспечению безопасности на границе страны с Мексикой.

Ранее сын экс-президента США Дональда Трампа призвал урезать финансовую помощь украинским властям.