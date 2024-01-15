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В Киеве уверены, что США не прекратят помощь Украине

Кулеба: США не перестанут помогать Украине, кто бы ни стал следующим президентом

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Johanna Geron/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил польскому журналу Uklad Sil, что США не перестанут помогать Киеву, кто бы ни стал там президентом.

«В конце концов вопрос заключается в том, что на кону на Украине стоит гораздо больше, чем сама Украина», — сказал Кулеба.

По словам дипломата, помощь Украине отвечает «лучшим стратегическим интересам Соединенных Штатов.

«Мы одержим верх независимо от того, к какой партии будет принадлежать следующий президент США», — отметил министр.

15 января в Белом доме сообщили о прекращении военной помощи Украине в ожидании решения конгресса о дальнейшем финансировании.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты выделили Украине пакет военной помощи на $250 млн, который стал последним в 2023 году.

Независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди – младший ранее выступил за прекращение финансирования Украины и одновременное ужесточение мер по обеспечению безопасности на границе страны с Мексикой.

Ранее сын экс-президента США Дональда Трампа призвал урезать финансовую помощь украинским властям.

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