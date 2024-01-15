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Турция отказалась участвовать в Давосском форуме из-за позиции по Газе

Bloomberg: Эрдоган отменил визит делегации Турции в Давос из-за позиции по Газе

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Presidential Press Office/Handout via Reuters

Турецкая делегация отказалась от участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который должен состояться в 2024 году в швейцарском городе Давосе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, в текущем году ключевыми темами мероприятия станут мирные переговоры на Ближнем Востоке. Кроме того, участники заседания уделят внимание вопросу урегулирования украинского кризиса.

На форум в составе турецкой делегации должен был прибыть министр финансов республики Мехмет Шимшек. Однако президент страны Реджеп Тайип Эрдоган решил не отправлять представителей государства на данное мероприятие из-за критической позиции по поводу военной операции Израиля в секторе Газа, выяснил Bloomberg.

5 января турецкий лидер заявил, что Анкара подверглась нападкам со стороны других государств. По его словам, причиной послужила позиция республики по ближневосточному конфликту и открытые призывы к международному сообществу защитить палестинский народ.

Ранее в министерстве обороны Израиля назвали Турцию «исполнительным органом» движения ХАМАС.

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