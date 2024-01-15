Песков назвал «позором» высылку российского пенсионера из Латвии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами высказался по поводу высылки российского пенсионера Бориса Каткова из Латвии. Он назвал ее позорной.

«Для любого государства подобная практика принудительных высылок является позором», — сказал Песков на брифинге.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что этот случай более детально прокомментировать не может, так как не располагает информацией, однако указал, что губернаторы Псковской области Михаил Ведерников и Калининградской области Антон Алиханов сделали то, что и должны были.

До этого депортированный из Латвии российский военный пенсионер Борис Катков рассказал, что больше всего в ситуации с высылкой его расстроило разъединение с семьей. По его словам, он хотел бы быть рядом с детьми, внуками и правнуками.

Катков считает, что в Латвии начались процессы, которые связаны с ликвидацией русского языка и русской культуры, притеснением граждан России.

14 января Катков прибыл в Калининград. В прибалтийской стране он прожил 56 лет, там у него остались жена, дети и внуки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предрекли депортацию сотен тысяч россиян из стран Прибалтики.