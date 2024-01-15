На Тайване рассчитывают на развитие отношений с США

Тайвань и США в будущем будут сообща работать над решением различных глобальных вызовов. Об этом заявила действующая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на встрече с делегацией американских чиновников, передает РИА Новости.

В ходе встречи она отметила, что приезд американских официальных лиц демонстрирует не только поддержку Вашингтона, но и прочные партнерские отношения Тайваня и США.

Цай Инвэнь выразила уверенность, что с развитием отношений Тайвань и США расширят сотрудничество в сферах экологии, научно-технического развития и образования.

«В будущем, так же как мы сообща боролись с пандемией, Тайвань и США будут сообща работать над решением различных глобальных вызовов», — цитирует ее агентство.

Цай Инвэнь также рассчитывает на то, что тайваньско-американские отношения станут важной движущей силой регионального и глобального развития.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что результат выборов на Тайване, где победил сторонник независимости острова Лай Циндэ, представляет собой «головоломку» для лидера КНР Си Цзиньпина, а вероятное продолжение давления на Тайвань со стороны Китая может поставить под угрозу спокойствие в американо-китайских отношениях.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.