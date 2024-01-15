Пушков отреагировал на заявление Швейцарии об участии РФ в переговорах по Украине

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что заявление Швейцарии об урегулировании конфликта на Украине с участием России является признанием того, «что не признать невозможно».

Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования по Украине. По его мнению, необходимо найти путь к включению России в процесс.

«Западные СМИ подают это заявление чуть ли не как сенсацию, но на деле это самоочевидно. Швейцария лишь признала то, что не признать невозможно, хотя на нынешнем Западе обычный здравый смысл уже производит эффект разорвавшейся бомбы», — написал Пушков.

По его словам, активность союзников Украины вокруг урегулирования на основе «западных и киевских формул» является «лишь имитацией поисков решения», и в отсутствии России «не имеет каких-либо перспектив».

Он считает, что западные страны не хотят признавать провал своей политики изоляции РФ, «но в конечном счете признать очевидное все же придется».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.