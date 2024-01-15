Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пушков отреагировал на заявление Швейцарии об участии РФ в переговорах по Украине

Сенатор Пушков: Швейцария лишь признала то, что не признать невозможно

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что заявление Швейцарии об урегулировании конфликта на Украине с участием России является признанием того, «что не признать невозможно».

Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования по Украине. По его мнению, необходимо найти путь к включению России в процесс.

«Западные СМИ подают это заявление чуть ли не как сенсацию, но на деле это самоочевидно. Швейцария лишь признала то, что не признать невозможно, хотя на нынешнем Западе обычный здравый смысл уже производит эффект разорвавшейся бомбы», — написал Пушков.

По его словам, активность союзников Украины вокруг урегулирования на основе «западных и киевских формул» является «лишь имитацией поисков решения», и в отсутствии России «не имеет каких-либо перспектив».

Он считает, что западные страны не хотят признавать провал своей политики изоляции РФ, «но в конечном счете признать очевидное все же придется».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами