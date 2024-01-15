Депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок подверг критике политику федерального правительства на фоне бюджетного кризиса в стране и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нацелен лишь на то, чтобы «взять что-нибудь еще». Об этом политик заявил в интервью интервью Deutschland Kurier.

Науйок выразил мнение, что США все больше и больше отходят в ситуации с Украиной. По словам депутата, американцы в конечном счете выходят из истории. А глава Украины Зеленский лишь смотрит, где можно взять что-нибудь еще.

Политик раскритиковал германское правительство, которое увеличило расходы на военную помощь Киеву с четырех до восьми миллиардов евро.

Науйок назвал абсурдом подобную ситуацию, отметив, что ФРГ в индексе развития стран мира опустилась с 8-го на 26-е место. По его словам, настанет момент, когда Германии самой понадобится помощь, но средства, идущие на Украину, сейчас просто выбрасываются на ветер.

Депутат подчеркнул, что протесты немецких фермеров могут покончить с никуда не годной политикой правительства.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к нахождению компромисса между фермерами и федеральным правительством страны и поприветствовал их совместную работу над дальнейшими планами.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе хотят заменить Зеленского на нового «Пилсудского».