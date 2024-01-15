В России хотят объявить треш-стримы вне закона

Председатель комиссии Совета Федерации Российской Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что треш-стримы, в ходе которых транслируются издевательства над людьми и животными, опасны и отвратительны, в связи с чем в Совете Федерации был поставлен вопрос об ужесточении наказания за подобного рода деятельность. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его словам, законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму, его обсудят уже в ближайший месяц. Пушков подчеркнул, что не видит нюансов, которые помешали бы принятию нововведения.

Сенатор добавил, что инициаторы законопроекта хотят поставить треш-стримы вне закона.

Он отметил, что в случае принятия нововведения, транслируемые через интернет преступления будут наказывать суровее, чем если бы были совершены не на камеру.

До этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ГД в весеннюю сессию в приоритетном порядке рассмотрит пакет законопроектов о запрете треш-стримов.

Ранее в Госдуме заявили, что в «русских The Sims» персонажей будут преследовать по УК РФ.