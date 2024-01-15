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В США признали провал встречи в Давосе по украинской «формуле мира»

Bloomberg: встреча в Давосе по формуле мира Киева завершилась без четкого плана

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Alina Smutko/Reuters

Встреча в Давосе советников по национальной безопасности по киевской «формуле мира» завершилась без четкого плана. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

По информации источника, Украина не смогла заручиться поддержкой своего мирного плана среди стран глобального Юга. Отмечается, что ЮАР и Бразилия заявили о необходимости учитывать интересы России, которая не была приглашена на встречу. При этом глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отметил, что встреча прояснила вопросы для обсуждения, но ни Украина, ни РФ не готовы пойти на уступки.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует провести несколько саммитов по своей «формуле мира».

Также Ермак признал, что среди участников четвертой встречи советников по национальной безопасности, которая была посвящена киевской «формуле мира», не было единства.

Министр иностранных дел Швейцарии выразил мнение, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине.

Ранее в Киеве сообщили, что Владимир Зеленский осознает необходимость перемирия с Россией.

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