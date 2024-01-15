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На Украине рассказали о неготовности Британии воевать с Россией

Политолог Портников: договор с Киевом подтверждает нежелание Британии войны с РФ

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Frank Augstein/AP

Соглашение с Украиной в сфере безопасности говорит о том, что Великобритания не готова вступать в военный конфликт с Россией. Такое мнение выразил украинский политолог Виталий Портников в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

Он считает, что соглашение между Британией и Киевом в практической плоскости не имеет реального измерения». По его мнению, такие договоры только маскируют нежелание Запада принимать участие в конфликте. Портников также заявил, что Лондону трудно оказывать эффективную поддержку Киеву, так как к него меньше ресурсов, чем у США и Евросоюза.

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали «историческое соглашение» о сотрудничестве стран в сфере безопасности. Оно обязывает Лондон оказывать «быструю и стабильную» поддержку для защиты Украины. Российский сенатор Владимир Джабаров назвал документ «абсолютно пустым». Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что появление на Украине военного контингента третьих государств означает объявление войны России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Также в офисе президента Украины сообщили о том, что Киев начал двусторонние переговоры о гарантиях безопасности для Украины с Румынией.

Ранее сообщалось, что Украина подготавливает договор безопасности с США.

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