Киев анонсировал два саммита для утверждения «формулы мира» Зеленского

Украина планирует провести несколько саммитов по киевской «формуле мира». Об этом на пресс-конференции в Давосе заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, слова которого передает РИА Новости.

Ермак рассказал о планах провести два саммита. По его словам, во время первого саммита планируется организовать девять конференций. На втором саммите мировых лидеров должен быть составлен план, который они смогут доработать и утвердить.

«Очень важно понимать, что наша цель — общий план. В конце концов, по результатам это будет общий план, не украинский, общий план. Следующие шаги — организовать первый инаугурированный саммит на уровне лидеров», — заявил Ермак.

14 января Ермак признал, что среди участников четвертой встречи советников по национальной безопасности, которая была посвящена киевской «формуле мира», не было единства.

На этой же конференции глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине.

11 января представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Евросоюз продолжает рассматривать украинскую «формулу мира» в качестве безальтернативного варианта урегулирования конфликта.

Ранее в ФРГ признали неготовность Украины к переговорам с Россией.