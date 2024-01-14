В Германии надеются на скорое согласование миссии ЕС в Красном море

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции с французским коллегой Стефаном Сежурне в Берлине заявила, что переговоры по организации возможной миссии Европейского союза в Красном море проходят интенсивно, передает ТАСС.

По ее словам, федеральное правительство дало понять, что морская операция в Красном море была бы важной и имела бы центральное значение для Евросоюза. Бербок отметила, что переговоры на эту тему проходят интенсивно.

«Мы очень надеемся, что сможем прийти к решению как можно быстрее», — сказала она.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что направил странам — членам объединения предложение по созданию миссии в Красном море, которая будет обеспечивать безопасность судоходства.

В понедельник, 8 января, официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано анонсировал намерение главы дипломатии Евросоюза начать консультации со странами сообщества по возможной специальной европейской миссии в Красном море.

Ранее экс-сотрудник Пентагона призвал готовиться к расширению боев на Ближнем Востоке.