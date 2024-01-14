В офисе президента Украины прокомментировали возможность заморозки конфликта

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта с Россией, передает РИА Новости, ссылаясь на трансляцию с сайта Всемирного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, президент Зеленский, его команда никогда не соглашались с заморозкой конфликта.

«Это неприемлемо для украинского общества и, конечно, для президента и его команды», — заявил Ермак.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад не требует от Украины заморозки конфликта.

7 января британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что НАТО затягивает поставки оружия Киеву из-за неверия в его победу и планируемую Москвой атаку на Североатлантический альянс. Кемп заявил, что и в Евросоюзе, и в США лидеры стран желают исключительно достижения сделки, которая бы гарантировала Украине вступление в НАТО в обмен на отказ от возвращения занятых РФ территорий.

Ранее украинский МИД сообщил о переговорах по поставкам систем ПВО.