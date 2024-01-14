Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В офисе президента Украины прокомментировали возможность заморозки конфликта

Глава офиса Зеленского Ермак: власти Украины не согласны на заморозку конфликта

close
100%
Denis Balibouse/Reuters

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта с Россией, передает РИА Новости, ссылаясь на трансляцию с сайта Всемирного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, президент Зеленский, его команда никогда не соглашались с заморозкой конфликта.

«Это неприемлемо для украинского общества и, конечно, для президента и его команды», — заявил Ермак.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад не требует от Украины заморозки конфликта.

7 января британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что НАТО затягивает поставки оружия Киеву из-за неверия в его победу и планируемую Москвой атаку на Североатлантический альянс. Кемп заявил, что и в Евросоюзе, и в США лидеры стран желают исключительно достижения сделки, которая бы гарантировала Украине вступление в НАТО в обмен на отказ от возвращения занятых РФ территорий.

Ранее украинский МИД сообщил о переговорах по поставкам систем ПВО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами