В США заявили, что в Вашингтоне разочарованы отказом Нетаньяху следовать их просьбам

Президент США Джо Байден и другие высокопоставленные чиновники в Вашингтоне все больше разочаровываются отказом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать просьбам американской администрации в отношении военных действий в секторе Газа, пишет агентство Axios, ссылаясь на источники.

«Ситуация плохая, мы застряли. Терпение президента заканчивается», — рассказал американский чиновник на условиях анонимности.

В публикации говорится, что власти Израиля отказывают Вашингтону в доступе палестинской администрации к замороженным налоговым доходам, без которых правительство Махмуда Аббаса не может финансировать свою работу. Также Соединенные Штаты ожидают от Израиля больше усилий в поддержке доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

Кроме этого, в Белом доме разочарованы тем, что Нетаньяху не желает всерьез обсуждать планы действий после завершения военной стадии конфликта.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США обсуждают с властями еврейского государства снижение интенсивности боевых действий в секторе Газа.

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