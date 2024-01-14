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Боррель обратился к странам ЕС с предложением по миссии в Красном море

Боррель направил странам ЕС предложение по военно-морской миссии в Красном море

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Yves Herman/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что направил странам — членам объединения предложение по созданию миссии в Красном море, которая будет обеспечивать безопасность судоходства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я представил это предложение странам — членам ЕС», — отметил Боррель.

Он подчеркнул, что возможность содействия в восстановлении свободы судоходства, включая учреждение новой европейской морской операции, которая уже действует у берегов Сомали, в стадии обсуждения. Глава евродипломатии также упомянул миссию «Аталанта».

По словам Борреля, значительная часть грузов, поставляющихся через Красное море, предназначены именно для Европы, и блокада этого пути станет причиной дополнительных транспортных затрат.

В понедельник, 8 января, официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано анонсировал намерение главы дипломатии Евросоюза начать консультации со странами сообщества по возможной специальной европейской миссии в Красном море.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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