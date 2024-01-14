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Российских солдат попросили дать Европе умереть

Экс-военный из Франции: ни один русский солдат не должен освобождать Европу

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Matt Dunham/AP

Европа находится в глубочайшем кризисе из-за некомпетентного руководства, но Россия не должна ее освобождать, как уже было в истории. Об этом бывший военнослужащий армии Франции по имени Николя рассказал в интервью РИА Новости.

«Не надо, не стоит, потому что сами европейцы дураки, пусть они сами и разбираются со своими элитами. Не надо! Ни одного русского солдата не надо отправлять... Не надо никого освобождать, нет! Эти страны умрут сами по себе, постепенно», — сказал он.

По мнению бывшего военнослужащего, Евросоюз стал дубликатом СССР, но идеалом которого служит ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Он утверждает, что, пока Европа умирает, бывшие страны третьего мира организовывают новый мировой порядок.

Кризис уже наблюдается в одной из главных стран союза — Германии. Недавно ФРГ заняла 15-е место из 20 по уровню благосостояния домохозяйств в ЕС.

В Европейском центробанке также заявили, что экономика еврозоны, пережившая спад в конце 2023-го, вероятно, продолжит испытывать трудности в новом году.

Ранее во французском парламенте заявили, что введение цифрового евро не поможет Евросоюзу.

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