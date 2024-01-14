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В ВСУ ситуацию с личным составом сочли критической

Командир батальона ВСУ Тарасенко: ситуация с личным составом в армии критическая

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Ситуация с личным составом в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на многих направлениях достигла критической точки. Об этом заявил командир батальона 5-й отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко украинскому телеканалу «Эспрессо».

«<…> во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом», — сказал Тарасенко.

По его словам, качество приходящего личного состава также «оставляет желать лучшего». Командир батальона ВСУ отметил, что
в войсках чрезвычайно «ждут свежее пополнение».

Тарасенко пояснил, что в качестве пополнения в войска прибывают возрастные мужчины, большинство из которых имеют проблемы со здоровьем. Он обратил внимание, что средний возраст солдата уже превысил 40 лет. Командир обратил внимание, что солдаты, которых призвали в начале боевых действий, «закончились». Тарасенко добавил, что не все украинские военнослужащие могут выдержать психологически, поэтому их переводят в тыловые подразделения.

До этого в Британии заявили о неспособности украинского ПВО справиться с ракетами России.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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