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В Киеве сообщили о начале переговоров о гарантиях безопасности с Румынией

Офис Зеленского: Киев начал переговоры о гарантиях безопасности с Румынией

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Global Look Press

В офисе президента Украины сообщили о том, что Киев начал двусторонние переговоры о гарантиях безопасности для Украины с Румынией.

«Украинская сторона с участием руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака начала двусторонние переговоры с государственным секретарем МИД Румынии Юлианом Фотой о заключении двустороннего соглашения по безопасности», — говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.

В публикации говорится, что Румыния стала девятой страной, которая начала двусторонние переговоры по безопасности с Украиной.

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали «историческое соглашение» о сотрудничестве стран в сфере безопасности. Оно обязывает Лондон оказывать «быструю и стабильную» поддержку для защиты Украины. Российский сенатор Владимир Джабаров назвал документ «абсолютно пустым». Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что появление на Украине военного контингента третьих государств означает объявление войны России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позже замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква анонсировал заключение еще ряда подобных договоренностей в текущем году.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал защищать Британию от России.

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