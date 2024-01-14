В Швейцарии заявили, что Россию нужно включить в дискуссию о мирном договоре по Украине

Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине. Об этом глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил на пресс-конференции в Давосе, она транслировалась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

«Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», — сказал министр.

В Швейцарии также считают, что четвертая встреча по украинской «формуле мира» в швейцарском Давосе при участии советников по национальной безопасности, запланированная на воскресенье, должна стать последней. Главной темой для обсуждения станет план по достижению мира из 10 пунктов.

Американское издание Bloomberg сообщало, что США потребуют от Зеленского четкого плана боевых действий.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что на форуме в Давосе Зеленского вынудят пойти на переговоры.