Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска ожидает разрешения ситуации на Украине не раньше мая 2025 года. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Дерипаска поднял эту тему, обсуждая Всемирный экономический форум в Давосе, который начнется 15 января. Урегулирование военного конфликта на Украине станет одной из темой диалога.

«США будут представлены на форуме на высоком уровне: приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется», — написал Дерипаска.

Другого мнения придерживается губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он уверен, что специальная военная операция (СВО) завершится весной-летом 2024 года. Балицкий уверен, что украинский фронт должен рухнуть.

О падении не только фронта, но и режима Зеленского ранее высказались в Вашингтоне. Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что в результате СВО на Украине изменится правительство.

Ранее Кадыров назвал примерную дату окончания СВО.