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Во Франции выразили надежду на диалог между Китаем и Тайванем после выборов

Париж надеется на возобновление диалога между Китаем и Тайванем после выборов

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

МИД Франции надеется на возобновление диалога между Китаем и Тайванем после выборов, прошедших на острове. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

В МИД Франции подчеркнули, что свободные выборы на Тайване еще раз показали, насколько прочно демократия укоренилась на острове.

«Мы подтверждаем приверженность миру и стабильности в проливе Тайваня, призываем к уважению статуса-кво всеми сторонами и надеемся на возобновление диалога между двумя берегами пролива», — говорится в сообщении.

Французские дипломаты подчеркнули, что Тайвань является важным партнером республики, особенно в вопросах экономики, культуры, науки, а также в сфере технологий.

До этого агентство Bloomberg писало, что министерство иностранных дел Тайваня призвало Китай отказаться от «диких заблуждений» относительно текущей политической ситуации.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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