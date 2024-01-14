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Фицо рассказал, на каких условиях Словакия останется в НАТО

Фицо: Словакия останется в НАТО, но будет действовать с учетом своих интересов

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Radovan Stoklasa/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с делегацией конгресса США заявил, что республика продолжит поддерживать НАТО и Евросоюз, но будет учитывать свои национальные интересы. Об этом сообщает TASR со ссылкой на пресс-службу аппарата правительства страны.

«Мы хотим и дальше развивать наши взаимные связи, особенно в сфере обороны и гражданской атомной энергетики. Нам также нравится поддерживать экономические отношения <...> Мы продолжим действовать как конструктивный партнер и союзник, только с большим упором на словацкие национальные интересы», — подчеркнул политик.

Отмечается, что участники встречи также обсудили поддержку Украины. Фицо подчеркнул важность обеспечения полного, справедливого и устойчивого мира в соответствии с принципами Устава ООН.

До этого вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха в своем Telegram-канале резко отреагировал на требование США осудить Россию за использование баллистических ракет из КНДР.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

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