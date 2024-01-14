Кандидат в президенты США выступил за прекращение финансирования Украины

Независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди – младший выступает за прекращение финансирования Украины и одновременное ужесточение мер по обеспечению безопасности на границе страны с Мексикой. Об этом сообщили в пресс-службе избирательного штаба политика, передает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что позиция независимого кандидата заметно отличается от позиции действующего главы государства Джо Байдена. То же касается подхода к решению проблем членов Республиканской партии, уточнили представители Кеннеди-младшего.

«Он поддерживает усиление безопасности границы, чтобы положить конец неконтролируемому потоку нелегальной миграции. И он также поддерживает прекращение финансирования конфликта на Украине», — добавили в пресс-службе.

3 января член нижней палаты конгресса США Кэт Каммак заявила, что парламентарии-республиканцы уверены в «не подлежащем обсуждению» приоритете защиты американских границ над помощью другим государствам. В связи с этим законодатель указала на необходимость отдать предпочтение обеспечению безопасности границы, а не финансированию Украины и Израиля.

Ранее сын экс-президента США Дональда Трампа призвал урезать финансовую помощь украинским властям.