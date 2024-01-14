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Зампред правительства Бурятии покинул свой пост

Зампред правительства Бурятии Луковников ушел в отставку по собственному желанию

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников ушел со своего поста по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ.

«Принять отставку члена правительства Республики Бурятия Луковникова Евгения Валентиновича на основании личного заявления, освободить от замещаемой государственной должности Республики Бурятия заместителя председателя правительства Республики Бурятия», – говорится в документе. Там указано, что политик будет уволен 15 января 2024 года.

Евгений Луковников работал в правительстве Бурятии с ноября 2017 года. До этого он занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. В последние годы политик курировал крупные республиканские проекты, а также инфраструктурные проекты в подшефном Бурятии Старобешевском районе ДНР. В конце 2023 года Луковников был удостоен медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В октябре юрист Олег Бабич рассказал, что россияне стали реже увольняться с работы по собственному желанию.

Ранее дипломат рассказал об увольнениях в ФРГ за посещение посольства России.

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