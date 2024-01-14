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В Азербайджане заявили, что не признают независимость Тайваня

В Баку заявили, что не признают независимость Тайваня и результаты выборов

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Depositphotos

В Баку не признали независимость Тайваня и результаты проведенных там выборов. Об этом говорится в сообщении на сайте азербайджанского министерства иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Баку поддерживает политику одного Китая.

«Азербайджан не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные выборы. Азербайджан против вмешательства во внутренние дела Китая», — говорится в сообщении.

До этого Центральное информационное агентство острова сообщало, что правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня по итогам прошедших на острове выборов лишилась 11 мест в Законодательном юане (парламенте).

ДПП получила 51 место в парламенте. Оппозиционная, выступающая за диалог с материковым Китаем партия Гоминьдан имеет 52 места, а Тайваньская народная партия — восемь.

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня. Победу одержал кандидат от Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ. Он выступает за независимость острова от КНР.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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