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Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву

УП: Зеленский и Сунак разошлись в формулировках гарантий Украине

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Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский «разошлись в характеристике» того, что именно прописано в соглашении по безопасности, заключенном между двумя странами. Об этом пишет «Украинская правда».

Как говорится в статье издания, на пресс-конференции в Киеве после подписания соглашения украинский лидер употреблял исключительно слово «гарантии» или фразу «гарантии безопасности». При этом глава британского правительства, сообщая о подписанном договоре, «выбрал другой термин и несколько раз подчеркнул, что речь идет о «заверениях в безопасности».

Сунак во время выступления один раз «неожиданно» изменил формулировку, сказав, что данный документ «расширяет гарантии безопасности Британии для Украины до беспрецедентных». В ответ на уточняющий вопрос он заявил, что речь идет о «заверениях» в рамках обещания, которое страны Группы семи (G7) дали Украине на саммите НАТО, указывается в публикации.

12 января Сунак посетил Киев с официальным визитом, по итогам которого глава британского правительства и Зеленский подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в области безопасности. Документ закрепил меры по поддержке Украины со стороны Британии, включая обмен разведывательными данным и взаимодействие в оборонно-промышленной сфере.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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