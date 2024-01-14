В США анонсировали возможный визит конгрессменов на Тайвань

Делегация палаты представителей конгресса США может совершить визит на Тайвань в мае. Об этом в письменном заявлении сообщил спикер палаты представителей законодательного органа Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана), передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты должны подчеркнуть неизменную приверженность конгресса безопасности и демократии. Как указал политик, для этого он попросит председателей профильных комитетов палаты представителей возглавить делегацию в Тайбэе после инаугурации нового главы администрации Тайваня Лая Циндэ, которая должна пройти в мае.

Он также выразил надежду, что США и Тайвань будут и дальше «совместно продвигать принципы свободы, возможностей и безопасности для всех свободолюбивых» государств и своих партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что его страна не поддерживает независимость Тайваня.

13 января на Тайване состоялись выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). Победителем стал кандидат от Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, выступающий за независимость острова от КНР.

В тот же день Китай выступил с заявлением по итогу выборов главы Тайваня.

Ранее в минобороны Китая заявили, что не допустят независимости Тайваня.