В Госдуме отреагировали на поднятие самолетов ВВС Польши из-за авиации России

РФ не следует обращать большое внимание на поднятие в воздух самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) Польши, предпринятое якобы из-за «активности российской авиации». Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру».

«На этот чих не нужно реагировать», — утверждает парламентарий.

Он полагает, что российские самолеты не прилетали на территорию Украины.

«Это влечет за собой некое напряжение вблизи границ Украины», — допустил Швыткин.

По его мнению, произошедшее не является барьером для действий российской армии в части уничтожения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Перед этим оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что Варшава и ее союзники подняли в небо свои боевые самолеты. Соответствующее решение было принято из-за «повышенной активности» российской авиации. Спустя некоторое время Польша прекратила операцию, начатую из-за «активности российской авиации».

Ранее Польша заявила о нарушении воздушного пространства российской ракетой.