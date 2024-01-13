Китай выступил с заявлением по итогу выборов главы Тайваня

По итогу выборов на Тайване в КНР заявили, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.

«Мы будем придерживаться «Консенсуса 1992 года», который воплощает принцип «одного Китая», — заявил он.

По его словам, власти КНР будут противостоять сепаратистским действиям, которые направлены на достижение независимости Тайваня.

Он отметил, что Пекин будет содействовать мирному развитию отношений с Тайбэем и «воссоединению родины».

Представитель КНР подчеркнул, что выборы на Тайване не поменяют направление развития отношений по обе стороны Тайваньского пролива.

Чэнь Биньхуа добавил, что выборы показали, что Демократическая прогрессивная партия Тайваня не представляет основное общественное мнение на острове.

13 января стало известно, что кандидат от Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, выступающий за независимость острова от КНР, выиграл выборы главы администрации с результатом с 40,05% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Тайваня после подсчета голосов со всех участков. Лай Циндэ призвал власти КНР признать новую ситуацию в Тайваньском проливе.

До выборов Лай Циндэ обещал в случае избрания сохранить статус-кво в отношениях с Пекином и добиваться мира, оставаясь открытым для взаимодействия с КНР при условии «равенства и достоинства».

Ранее в минобороны Китая заявили, что не допустят достижения независимости Тайваня и его отделения.