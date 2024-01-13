РФ призвала третьи страны воздержаться от провокаций на фоне выборов на Тайване

Позиция Москвы по тайваньскому вопросу остается неизменной, несмотря на итоги президентских выборов на острове. Об этом заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, комментарий которой опубликован на официальном сайте ведомства.

Как отметила дипломат, РФ продолжает считать указанные территории неотъемлемой частью Китая. При этом она подчеркнула, что позиция страны по этому вопросу «общеизвестна» и закреплена сразу в нескольких документах.

В первую очередь речь идет о Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. Данный документ был подписан еще в июле 2001 года, а его пятая статья посвящена позиции Москвы по вопросу независимости Тайваня.

«Российская сторона признает, что в мире существует только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая», — процитировала текст документа Захарова.

Она добавила, что попытки ряда государств использовать выборы на острове для давления на Пекин являются «контрпродуктивными» и должны подвергнуться осуждению. То же касается желания некоторых стран «раскачать» ситуацию в регионе.

В связи с этим РФ призывает зарубежных партнеров воздержаться от каких-либо провокаций. По словам представителя российского МИДа, ситуация на Тайване — это внутреннее дело КНР.

13 января на Тайване состоялись выбора президента, по итогам которых кандидат от Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ заявил о своей победе. Тогда же его соперники — представитель партии Гоминьдан Хоу Юи и представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ — признали свое поражение на выборах.

Ранее избранный глава администрации Тайваня обратился к китайскому правительству.