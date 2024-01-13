ЦИК объявила официальные итоги выборов главы Тайваня

Кандидат от Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, выступающий за независимость острова от КНР, выиграл выборы главы администрации с результатом с 40,05% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК Тайваня после подсчета голосов со всех участков.

Оба кандидата от оппозиции ранее признали свое поражение, а Лай Циндэ объявил о своей победе.

Также Лай Циндэ призвал власти КНР признать новую ситуацию в Тайваньском проливе.

«Поэтому в будущем мы надеемся, что Китай признает новую ситуацию и поймет, что только мир принесет пользу обеим сторонам пролива», — заявил он.

До этого он обещал в случае избрания сохранить статус-кво в отношениях с Пекином и добиваться мира, оставаясь открытым для взаимодействия с КНР при условии «равенства и достоинства».

12 января официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не допустит достижения независимости Тайваня и его отделения.

Ранее в США назвали последствия выборов на Тайване.