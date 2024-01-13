Гонку за пост президента Тайваня возглавил сторонник независимости острова

Кандидат на пост президента Тайваня Лай Циндэ, представляющий Демократическую прогрессивную партию, лидирует на выборах руководителя острова после первых 30 минут обработки голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал «Саньли».

В материале указано, что в настоящее время в президентской гонке лидирует сторонник независимости Тайваня. К текущему моменту он набрал 34,2% голосов передает RNS, уточняется в публикации.

При этом его ближайшим преследователем стал кандидат от Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Политик, который в случае победы планирует принять меры для налаживания диалога между КНР и США, получил 28,9% голосов.

На третьем месте, в свою очередь, расположился представитель оппозиционной партии Хоу Юи. Он выступает за нормализацию отношений Тайваня и КНР, и на данный момент набрал 28,4% голосов.

Однако журналисты не уточнили, какое количество бюллетеней уже было обработано. В то же время остается неизвестно, когда именно специалисты планируют завершить соответствующий процесс.

По информации телеканала, подсчет бюллетеней производится вручную. Все из-за использования традиционных бумажных бланков, а также отсутствия иных способов голосования на выборах президента Тайваня.

Ранее действующую главу администрации Тайваня Цай Инвэнь обвинили в незаконной агитации в день выборов.