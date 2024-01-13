Второй кандидат от оппозиции Тайваня заявил о поражении на выборах

Председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ признал свое поражение на выборах главы острова. Его выступление в прямом эфире транслировал телеканал TVBS.

«В следующий раз мы сможем взять власть и отвоевать страну», — заявил он.

До него кандидат от партии Гоминьдан, выступающей за диалог с Китаем, Хоу Юи заявил о своем поражении на выборах главы Тайваня.

В выборах главы администрации Тайваня участвовали три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом считается Лай Циндэ, который заявлял, что в случае избрания на пост главы государства он сохранит статус-кво в отношениях с Пекином.

Избирательные участки работали с 08:00 (03:00 по московскому времени) до 16:00 (11:00 мск). После их закрытия начался подсчет голосов, который определит победителя. Им станет кандидат, набравший больше всего голосов. Второй тур не предусмотрен.

12 января официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не допустит достижения независимости Тайваня и его отделения.

Ранее в США назвали последствия выборов на Тайване.